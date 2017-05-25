Найти
АКТУАЛЬНО

Столтенберг: лидеры НАТО обсуждали Украину и ее практическую поддержку

Лидеры НАТО приняли парад военных самолетов над новой штаб-квартирой

Экс-премьер Греции получил ранения после взрыва в его автомобиле

Трамп: НАТО должно сосредоточиться на терроризме, миграции и угрозе от РФ

В новой штаб-квартире НАТО прессу просят не бегать и не кричать на лидеров

Трюдо: мы не планируем больше экономить на армии




Трамп оттолкнул премьера Черногории во время открытия штаб-квартиры НАТО

Четверг, 25 мая 2017, 20:26
видео
Версия для печати Комментарии

Президент США Дональда Трамп снова оказался в центре внимания СМИ из-за очередного неудобного инцидента, на этот раз в Брюсселе.

Во время торжеств, посвященных открытию новой штаб-квартиры НАТО, Трамп довольно грубо оттеснил в сторону премьера Черногории Душко Марковича, чтобы выйти впереди других лидеров стран и стать рядом с генсеком НАТО.

Джуканович явно не ожидал такого, но воспринял произошедшее с улыбкой.

Трамп же сделал вид, что ничего не произошло, и будто вообще не заметил Джукановича, обратившись к президенту Литвы Дале Грибаускайте, а потом к Йенсу Столтенбергу.

Напомним, Черногория официально станет членом Североатлантического альянса с 5 июня 2017 года.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
23:17
Столтенберг: лидеры НАТО обсуждали Украину и ее практическую поддержку
23:00
Саммит НАТО состоится в 2018 году
20:47
Теракт в Манчестере мог быть местью британской молодежи - СМИ
20:26
видео
Трамп оттолкнул премьера Черногории во время открытия штаб-квартиры НАТО
20:15
В новой штаб-квартире НАТО прессу просят не бегать и не кричать на лидеров
20:04
В Британии впервые вооруженные полицейские будут патрулировать в поездах
19:40
фото, видео
Лидеры НАТО приняли парад военных самолетов над новой штаб-квартирой
19:19
фото
Экс-премьер Греции получил ранения после взрыва в его автомобиле
19:08
Пентагон обвиняет ИГИЛ в гибели свыше 100 гражданских во время авиаудара в Мосуле
18:38
США: истребитель РФ "непрофессионально" перехватил американский самолет
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Катерина Зарембо, Институт мировой политики

Сложности, непонимание и перспективы: аудит украино-израильских отношений

За последние три года Израиль начали воспринимать как "трансформационную модель", ведь эта страна стала успешной, несмотря на продолжающуюся войну... Есть и "обратная сторона". Это – наследие еврейских погромов, а позже – Холокост, с которыми ассоциируется Украина в коллективной памяти израильтян...

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Брюссель

НАТО Дональда Трампа: как "отмененный" саммит Альянса станет победой президента США

Конечно, слово "шантаж" на встречах с американцами не звучит и не звучало. Но дипломаты признают: трудно отделаться от впечатления, что Вашингтон испытывает партнеров – как далеко они готовы зайти в своих уступках американской стороне. Пока предел гибкости точно не достигнут...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  