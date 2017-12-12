Євродепутати стурбовані атаками на антикорупційні агентства в Україні

Вівторок, 12 грудня 2017, 13:26

Європарламент закликає українську владу продовжувати програму реформ відповідно до зобов’язань і забезпечити незалежність антикорупційних органів.

Про це йдеться у спільній заяві ключових євродепутатів, які займаються питаннями України: Ребекки Хармс, Даріуша Розаті та Майкла Галера.

"Ми хотіли б висловити нашу глибоку стурбованість з приводу останніх подій у сфері боротьби з корупцією, зокрема щодо безпрецедентних атак на антикорупційні установи (зокрема, Національне антикорупційне бюро - НАБУ) та звільнення голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції", - йдеться у заяві.

Депутати наголошують, що антикорупційні установи та активісти не повинні піддаватися переслідуванню владою, а навпаки, їм необхідно надати автономію, простір та ресурси, щоб "ефективно працювати і позбавити країну від чуми корупції".

"Аналогічним чином, судова система повинна бути вільною від будь-якого політичного втручання і всі судові процедури мають відбуватися відповідно до міжнародних стандартів", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, проект Закону України № 7362 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю" Верховна Рада планувала розглянути 7 грудня.

У разі прийняття цього документа, антикорупційні органи потрапили б у залежність від керівництва держави, що означало б згортання в Україні антикорупційної реформи.

Законопроект був внесений до Ради 6 грудня главами фракцій БПП і Народний фронт Артуром Герасимовим і Максимом Бурбаком.

Детальніше про це у статті ЄвроПравди "За крок від прірви: ніч, коли Україна ледь не втратила безвіз".