Путин пообещал Асаду дальнейшую поддержку в Сирии

Суббота, 30 декабря 2017, 12:26

Президент РФ Владимир Путин пообещал президенту Сирии Башару Асаду способствовать "в защите государственного суверенитета, единства и территориальной целостности краини".

Об этом говорится в адресованном поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

"Владимир Путин подтвердил, что Россия будет и дальше оказывать всяческое содействие Сирийской Арабской Республике в защите государственного суверенитета, единства и территориальной целостности, в продвижении процесса политического урегулирования, а также в усилиях по восстановлению национальной экономики", - говорится в сообщении.

В то же время, в Госдепе США призвали Путина повлиять на Асада с целью прекращения варварских нападений на гражданских лиц в Сирии.

Напомним, согласно подсчетам правозащитников, в ходе войны в Сирии в 2017 году погибли около 39 000 человек.