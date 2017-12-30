РФ відмовилася впустити сенаторку США, яка підтримує санкції

Субота, 30 грудня 2017, 14:32

Росія відмовилася видати візу сенаторці США Джин Шахін, яка потрапила в так званий чорний список, створений у відповідь на санкції.

Про це йдеться у заяві посольство Росії в США.

"Посольство (РФ- Ред.) отримало клопотання щодо віз для делегації Конгресу, яка складається з сенаторів та їх персоналу. Візи були видані всім членам делегації, за винятком сенатора Джин Шахін, яка перебуває в російському "чорному списку", створеному у відповідь на санкції США проти нашої країни", - зазначено у повідомленні.

У російському посольстві також зазначили, що пропонували американській стороні кілька варіантів вирішення ситуації на взаємній основі, зокрема, виключення з санкційного списку деяких росіян, однак США на це не погодилися.

За даними Politico, Шахін була серед тих, хто активно підтримував новий законопроект про санкції щодо Росії, який Конгрес схвалив переважною більшість цього року.

Окрім того, сенаторка підтримує заходи, спрямовані на боротьбу з російською кібер-агресією.

Повідомляється, що загалом троє сенаторів планували здійснити візит до Росії 11 січня, поки не стало відомо про заборону для Шахін.

Нагадаємо, 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про введення нових санкцій проти Росії, Ірану і Північної Кореї.