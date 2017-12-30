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РФ отказалась впустить сенаторку США, которая поддерживает санкции

Суббота, 30 декабря 2017, 14:32
Версия для печати Комментарии

Россия отказалась выдать визу сенаторке США Джин Шаин, которая попала в так называемый черный список, созданный в ответ на санкции.

Об этом говорится в заявлении посольство России в США.

"Посольство (РФ - Ред.) получило ходатайство о визах для делегации Конгресса, состоящей из сенаторов и их персонала. Визы были выданы всем членам делегации, за исключением сенатора Джин Шаин, которая находится в российском "черном списке", созданном в ответ на санкции США против нашей страны", - говорится в сообщении.

В российском посольстве также отметили, что предлагали американской стороне несколько вариантов решения ситуации на взаимной основе, в частности, исключение из санкционного списка некоторых россиян, однако США на это не согласились.

По данным Politico, Шаин была среди тех, кто активно поддерживал новый законопроект о санкциях в отношении России, который Конгресс одобрил подавляющим большинство в этом году.

Кроме того, сенаторка поддерживает меры, направленные на борьбу с российской кибер-агрессией.

Сообщается, что в целом трое сенаторов планировали визит в Россию 11 января, пока не стало известно о запрете для Шаин.

Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, Северной Кореи и Ирана.

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