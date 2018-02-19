Украина до 12 июня подаст в Международный суд ООН доказательства по двум процессам против РФ

Понедельник, 19 февраля 2018, 15:52

Украина до 12 июня подаст в Международный суд ООН меморандум о нарушении конвенций о запрете финансирования терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль на своей странице в Facebook.

Отметим, что сегодня, 19 февраля, Украина подала свой меморандум в арбитражном производстве против Российской Федерации по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

"Следующим нашим шагом в защите интересов Украины будет подача меморандума в Международный суд ООН о нарушении конвенций о запрете финансирования терроризма и запрете всех форм расовой дискриминации. По этому делу мы должны подать меморандум до 12 июня этого года", - написала она.

Напомним, в апреле 2017 года Международный суд ООН вынес промежуточное решение по делу "Украина против России", признав, что обладает юрисдикцией prima facie для рассмотрения данного дела.

После этого суд объявил, что Украина не предоставила необходимых доказательств для утверждения мер по конвенции о запрете финансирования терроризма, и поэтому отказался утверждать меры по этой конвенции.

В то же время Суд согласился с ключевыми требованиями Украины по конвенции о недискриминации и обязал Россию возобновить деятельность Меджлиса и прекратить дискриминацию меньшинств.

В июне 2017 года Международный суд ООН подтвердил график дальнейшего рассмотрения обвинений о нарушении со стороны России двух конвенции ООН, согласно которому у Украины есть год для подачи документов о действиях российской стороны. Суд назначил 12 июня 2018 года и 12 июля 2019 года как сроки для подачи меморандума Украины и контрмеморандума Российской Федерацией.