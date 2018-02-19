Найти
АКТУАЛЬНО

Каддафи финансировал президентские кампании Тимошенко и Саркози - СМИ

Правительство Франции представило план защиты популяции волков

Украина подала в арбитраж ООН по морскому праву меморандум о нарушениях РФ

В Белграде задержали двух украинок за нелегальную съемку здания Генштаба

В Будапеште из продажи изъяли карты с неукраинскими Крымом и Югом Украины

Спецслужбы США и Китая устроили потасовку из-за "ядерного чемоданчика" Трампа – СМИ

Неизвестные разрисовали ворота посольства Польши в Тель-Авиве свастиками






Украина до 12 июня подаст в Международный суд ООН доказательства по двум процессам против РФ

Понедельник, 19 февраля 2018, 15:52
Версия для печати Комментарии

Украина до 12 июня подаст в Международный суд ООН меморандум о нарушении конвенций о запрете финансирования терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль на своей странице в Facebook.

Отметим, что сегодня, 19 февраля, Украина подала свой меморандум в арбитражном производстве против Российской Федерации по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

"Следующим нашим шагом в защите интересов Украины будет подача меморандума в Международный суд ООН о нарушении конвенций о запрете финансирования терроризма и запрете всех форм расовой дискриминации. По этому делу мы должны подать меморандум до 12 июня этого года", - написала она.

Напомним, в апреле 2017 года Международный суд ООН вынес промежуточное решение по делу "Украина против России", признав, что обладает юрисдикцией prima facie для рассмотрения данного дела.

После этого суд объявил, что Украина не предоставила необходимых доказательств для утверждения мер по конвенции о запрете финансирования терроризма, и поэтому отказался утверждать меры по этой конвенции.

В то же время Суд согласился с ключевыми требованиями Украины по конвенции о недискриминации и обязал Россию возобновить деятельность Меджлиса и прекратить дискриминацию меньшинств.

В июне 2017 года Международный суд ООН подтвердил график дальнейшего рассмотрения обвинений о нарушении со стороны России двух конвенции ООН, согласно которому у Украины есть год для подачи документов о действиях российской стороны. Суд назначил 12 июня 2018 года и 12 июля 2019 года как сроки для подачи меморандума Украины и контрмеморандума Российской Федерацией.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:44
Исландия хочет запретить обрезание: наказание - до 6 лет тюрьмы
20:26
фото
Президента Банка Латвии отпустили под залог в 100 000 евро
19:34
Каддафи финансировал президентские кампании Тимошенко и Саркози - СМИ
18:56
Число погибших в сирийской Гуте за сутки возросло до 70 человек - мониторы
18:54
Турция предупредила Сирию о последствиях в случае поддержки курдов в Африне
18:35
Украина не будет договариваться с боевиками по поводу миротворцев на Донбассе – АП
18:32
фото
Меркель предложила кандидатуру нового генсека ХДС
18:21
Украина и Литва организуют комитет для создания Службы финансовых расследований
18:06
Правительство Франции представило план защиты популяции волков
17:54
Президент Польши удивлен, что не все в ЕС понимают опасность "Северного потока-2"
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда, Мюнхен

Украина в долгом ящике: Мюнхен определил новые приоритеты мировой безопасности

В этом году Украину в Мюнхене ждал пусть и не бойкот, но равнодушие. Впервые Петру Порошенко пришлось выступать в почти пустом зале. Украинский вопрос исчез и из выступлений иностранных политиков. При этом можно отметить две хорошие новости...

Петр Порошенко

Россия начинает Мировую гибридную войну: речь Порошенко в Мюнхене

"Русский мир" превращает все, к чему прикасается, в руины и упадок. Посмотрите на Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, оккупированные Донбасс и Крым. Похоже на то, что в соответствии с доктриной "русского мира" вся Европа должна выглядеть так как Калининград или оккупированный Донецк, а не наоборот (укр).


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  