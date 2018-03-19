Швеція викликала посла РФ через заяви Захарової про "Новічок"

Понеділок, 19 березня 2018, 17:06

Міністерство закордонних справ Швеції викликає посла Росії через звинувачення в тому, що Швеція може бути джерелом отруйної речовини, яке використали в Солсбері.

Про це повідомляє SVT Nyheter.

У шведському МЗС підтвердили інформацію про виклик посла, але відмовилися надавати детальну інформацію.

"Я не можу докладно розповісти про те, що будуть обговорювати на зустрічі", - сказала прес-секретар Лінн Дувхаммар.

Нагадаємо, глава МЗС Швеції Маргот Вальстрьом у неділю відкинула заяви офіційного представника МЗС РФ про те, що Швеція могла бути джерелом отруйної речовини "Новічок".

Прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова минулого тижня назвала низку країн, які могли бути джерелом речовини "Новічок". За її словами, в цих країнах з кінця 90-х років велися дослідження з цієї тематики.

Крім Швеції, в список потрапили Словаччина, Чехія, США і сама Велика Британія.

Глава МЗС Британії Борис Джонсон раніше повідомив про наявність доказів, які свідчать про розробку та накопичення "Новічка" Росією.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що для отруєння у Солсбері була використана одна з найбільш токсичних речовин у світі.

Росія заперечує звинувачення у створення "Новічка" і причетності до отруєння Скрипаля