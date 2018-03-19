Швеция вызвала посла РФ из-за заявлений Захаровой о "Новичке"

Понедельник, 19 марта 2018, 17:06

Министерство иностранных дел Швеции вызывает посла России из-за обвинений в том, что Швеция может быть источником отравляющего вещества, которое использовали в Солсбери.

Об этом сообщает SVT Nyheter.

В шведском МИД подтвердили информацию о вызове посла, но отказались предоставлять подробную информацию.

"Я не могу подробно рассказать о том, что будут обсуждать на встрече", - сказала пресс-секретарь Линн Дувхаммар.

Напомним, глава МИД Швеции Маргот Вальстрём в воскресенье опровергла заявления официального представителя МИД РФ о том, что Швеция могла быть источником ядовитого вещества "Новичок".

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на прошлой неделе назвала ряд стран, которые могли быть источником вещества "Новичок". По ее словам, в этих странах с конца 1990-х годов велись исследования по этой тематике.

Кроме Швеции, в список попали Словакия, Чехия, США и сама Великобритания.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о разработке и накоплении "Новичка" Россией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для отравления в Солсбери было использовано одно из самых токсичных веществ в мире.

Россия отрицает обвинение в создании "Новичка" и причастности к отравлению Скрипаля.