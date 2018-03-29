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Эстония утвердила запрет на въезд 49 фигурантам "списка Магнитского"

Четверг, 29 марта 2018, 19:08
Версия для печати Комментарии

Правительство Эстонии одобрило предложение главы МИД Свена Миксера запретить въезд в страну 49 иностранцам из так называемого списка Магнитского.

Об этом говорится в сообщении на сайте эстонского МИДа.

"Единство и решимость правительства по этому вопросу свидетельствует о нашем стремлении привлечь внимание к растущим нарушениям международного права в России. Мы не можем не реагировать на нарушения прав человека", - сказал Миксер.

Он отметил, что Эстония поддерживает соблюдение верховенства закона путем осуществления таких мер.

"Эстония очень серьезно относится к правам человека, и мы также хотели бы отправить это послание нашим союзникам. Все мы должны реагировать на попытки подорвать основанный на правилах мировой порядок и тем самым способствовать нашей безопасности", - сказал министр.

Напомним, в феврале Латвия запретила въезд в страну 49 иностранцам, внесенным в так называемый "список Магнитского", Литва сделала то же в январе.

Согласно основным положениям документа, в страну запрещают въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

"Закон Магнитского" получил свое название по имени погибшего в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского.

Он раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено $260 млн из денег налогоплательщиков. Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении и был подвергнут пыткам, а затем умер в тюрьме.

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