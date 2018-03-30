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Росія висилає західних дипломатів: список країн

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Росія висилає західних дипломатів: список країн

П'ятниця, 30 березня 2018, 15:34
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Росія у п’ятницю оголосила про висилку дипломатів країн, які вирішили видворити російських дипломатів у зв’язку зі справою Скрипаля.

У п’ятницю МЗС РФ викликало до себе західних послів, щоб вручити їм ноту протесту та повідомити про заходи у відповідь.

Від Великої Британії МЗС РФ вимагає протягом місяця скоротити кількість працівників у посольстві і генконсульствах в Росії до числа дипломатичних працівників РФ в Британії.

З Росії буде вислано двох нідерландських дипломатів, повідомила посол Нідерландів Рене Джонс-Бос.

У відповідь на видворення трьох російських дипломатів з Литви Москва вирішила вислати таку ж кількість литовських дипломатів, повідомляє BNS.

"Росія повідомила про висилку трьох дипломатів з посольства в Москві", - сказала радник міністра закордонних справ Литви Раса Якілайтене.

Послу Естонії в РФ Арті Хільпусу вручили ноту протесту та оголосили, що з Росії буде висланий військовий аташе Естонії Тоомас Педа, повідомляє ERR.ee з посиланням на Міністерство закордонних справ Естонії.

МЗС Польщі повідомило про висилку чотирьох своїх дипломатів з РФ. Вони повинні виїхати з країни до 7 квітня.

Одному дипломату Латвії наказали залишити країну не пізніше 6 квітня, повідомив агентству ЛЕТА прес-секретар Міністерства закордонних справ Гінтс Егерманіс.

В МЗС Італії повідомили, що Росія висилає двох італійських дипломатів. У них є тиждень, щоб покинути країну.

Один дипломат Фінляндії, особу якого не називають, повинен залишити Росію протягом двох тижнів, повідомило фінське МЗС.

Речник МЗС Швеції повідомив про висилку одного шведського дипломата, інформує Reuters.

Напередодні Росія оголосила про вислання 58 американських дипломатів та двох співробітників генконсульства США в Єкатеринбурзі. Також оголошено про закриття американського генконсульства в Санкт-Петербурзі.

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