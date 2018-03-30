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Россия выдворяет дипломатов 23 стран из-за дела Скрипаля и обещает еще

Пятница, 30 марта 2018, 17:04
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В ответ на высылку российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля Россия объявила персонами нон грата дипломатов 23 стран мира.

Об этом сообщило министерство иностранных дел России.

"30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии", - говорится в сообщении.

Им были вручены ноты протеста и заявлено, что российская сторона объявляет "persona non grata" столько же сотрудников дипучреждений этих стран, сколько российских дипломатов они выслали.

Требования о высылке российских дипломатов МИД РФ назвал "необоснованными", а обвинения Великобритании в адрес России из-за дела Скрипаля - "бездоказательными".

"С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на соответствующие шаги по данных государствах", - говорится в сообщении.

От Великобритании МИД РФ требует в течение месяца сократить количество работников в посольстве и генконсульствах в России к числу дипломатических работников РФ в Великобритании.

Накануне Россия объявила о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге. Также объявлено о закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Как известно, 29 стран высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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