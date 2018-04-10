Лідери країн "нормандської четвірки" зустрінуться у травні без Путіна - Меркель

Лідери України, Німеччини й Франції проведуть переговори в німецькому Аахені у травні.
Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній з президентом Петром Порошенком прес-конференції в Берліні, повідомив прес-секретар українського лідера Святослав Цеголко у Twitter.
Таким чином Меркель підтвердила, що президент Росії Володимир Путін не братиме участі у зустрічі.
Лідери України, Німеччини, Франції проведуть переговори в Аахені у травні . - Канцлер Німеччини pic.twitter.com/s81XORE0M4— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 квітня 2018 р.
Імовірно, зустріч пройде "на полях" традиційної церемонії вручення престижної міжнародної премії імені Карла Великого — засновника Франкської імперії.
Основною темою переговорів має стати можливе розміщення миротворчих сил ООН на сході України.
За словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, на переговорах у "нормандському форматі" Україна буде зосереджуватися на питаннях безпеки, звільненні політичних в'язнів і заручників, а також на миротворчій місії.
"Зберемося в "нормандському форматі" на рівні міністрів (найближчим, - ред.) часом, якщо буде хоча б невеликий шанс на успіх", - зазначив міністр у своєму Twitter.
Чудова розмова з нім.колегою Маасом,якого пам’ятаю як Міністра юстиції:) працюватимемо разом з питань безпеки, звільнення ув’язнених в РФ українців,формату миротв.місії на Донбасі. Зберемося в Нормандському форматі на рівні міністрів часом,якщо буде хоча б невеликий шанс на успіх— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 квітня 2018 р.