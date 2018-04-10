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Лідери країн "нормандської четвірки" зустрінуться у травні без Путіна - Меркель

Вівторок, 10 квітня 2018, 14:28
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Лідери України, Німеччини й Франції проведуть переговори в німецькому Аахені у травні.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній з президентом Петром Порошенком прес-конференції в Берліні, повідомив прес-секретар українського лідера Святослав Цеголко у Twitter.

Таким чином Меркель підтвердила, що президент Росії Володимир Путін не братиме участі у зустрічі.

Імовірно, зустріч пройде "на полях" традиційної церемонії вручення престижної міжнародної премії імені Карла Великого — засновника Франкської імперії.

Основною темою переговорів має стати можливе розміщення миротворчих сил ООН на сході України.

За словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, на переговорах у "нормандському форматі" Україна буде зосереджуватися на питаннях безпеки, звільненні політичних в'язнів і заручників, а також на миротворчій місії.

"Зберемося в "нормандському форматі" на рівні міністрів (найближчим, - ред.) часом, якщо буде хоча б невеликий шанс на успіх", - зазначив міністр у своєму Twitter.

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