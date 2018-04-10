Лидеры стран "нормандской четверки" встретятся в мае без Путина – Меркель

Лидеры Украины, Германии и Франции проведут переговоры в немецком Аахене в мае.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной с президентом Петром Порошенко пресс-конференции в Берлине, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в Twitter.
Таким образом Меркель подтвердила, что президент России Владимир Путин не будет участвовать во встрече.
Лідери України, Німеччини, Франції проведуть переговори в Аахені у травні . - Канцлер Німеччини pic.twitter.com/s81XORE0M4— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 квітня 2018 р.
Вероятно, встреча пройдет "на полях" традиционной церемонии вручения престижной международной премии имени Карла Великого - основателя Франкской империи.
Основной темой переговоров должно стать возможное размещение миротворческих сил ООН на востоке Украины.
По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, на переговорах в "нормандском формате" Украина сосредоточится на вопросах безопасности, освобождении политических заключенных и заложников, а также на миротворческой миссии.
"Соберемся в нормандском формате на уровне министров (в ближайшее. - Ред.) время, если будет хотя бы небольшой шанс на успех", - отметил министр в Twitter.
Чудова розмова з нім.колегою Маасом,якого пам’ятаю як Міністра юстиції:) працюватимемо разом з питань безпеки, звільнення ув’язнених в РФ українців,формату миротв.місії на Донбасі. Зберемося в Нормандському форматі на рівні міністрів часом,якщо буде хоча б невеликий шанс на успіх— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 квітня 2018 р.