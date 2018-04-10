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Лидеры стран "нормандской четверки" встретятся в мае без Путина – Меркель

Вторник, 10 апреля 2018, 14:28
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Лидеры Украины, Германии и Франции проведут переговоры в немецком Аахене в мае.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной с президентом Петром Порошенко пресс-конференции в Берлине, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в Twitter.

Таким образом Меркель подтвердила, что президент России Владимир Путин не будет участвовать во встрече.

Вероятно, встреча пройдет "на полях" традиционной церемонии вручения престижной международной премии имени Карла Великого - основателя Франкской империи.

Основной темой переговоров должно стать возможное размещение миротворческих сил ООН на востоке Украины.

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, на переговорах в "нормандском формате" Украина сосредоточится на вопросах безопасности, освобождении политических заключенных и заложников, а также на миротворческой миссии.

"Соберемся в нормандском формате на уровне министров (в ближайшее. - Ред.) время, если будет хотя бы небольшой шанс на успех", - отметил министр в Twitter.

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