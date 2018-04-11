США и Россия блокируют взаимные попытки расследовать химатаку в Сирии

Среда, 11 апреля 2018, 08:17

Москва и Вашингтон во вторник остановили попытки один одного начать в Совете Безопасности ООН международное расследование химической атаки в Сирии, где седьмой год продолжается гражданская война.

Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп и западные союзники обсуждают возможные военные действия, направленные против президента Сирии Башара Асада. Его режим подозревают в химической атаке в эти выходные на город Думу в восточной Гуте, где находятся силы сирийских повстанцев.

Трамп во вторник отменил планируемую поездку в Латинскую Америку, чтобы сосредоточить внимание на реакции на сирийский инцидент. В понедельник президент США предупредил о быстрой реакции, когда ответственность за нападение в Сирии будет установлена.

Во вторник Совет Безопасности ООН не одобрил три проекта резолюций по химической атаке в Сирии. Россия наложила вето на текст США. Еще две резолюции, подготовленные Россией, не собрали необходимой поддержки из-за вето нескольких стран, в частности США.

Представительница США в Совбезе ООН Никки Хейли заявила, что принятие резолюции США было бы наименьшим, что мог бы сделать Совет Безопасности ООН. "История зафиксирует, что в этот день Россия решила защищать монстра, а не сирийский народ", - сказала Хейли.

Москва выступает против любых действий Запада против Асада и уже 12 раз после начала конфликта накладывала вето на действия Совета Безопасности по Сирии.

Согласно показаниям Сирийской группы помощи, в субботу в вероятной химической атаке на город Думу погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы. Врачи и свидетели отметили, что у жертв были симптомы отравления, возможно, нервным агентом, и сообщили о запахе газа хлорина.