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У НАТО підтвердили заплановану зустріч з главою Генштабу РФ

Середа, 11 квітня 2018, 19:02
Версія для друку Коментарі

Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер вперше підтвердила, що Альянс дав згоду на зустріч головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі з начальником Генштабу збройних сил РФ

Про це вона заявила в інтерв'ю російському виданню КоммерсантЪ.

Раніше про заплановану зустріч повідомила російська сторона – 21 березня військове відомство заявило, що військові керівники НАТО і РФ провели телефонні переговори і домовилися про першу свою зустріч після 2014 року.

Примітно, що тоді в Альянсі відмовлялися підтверджувати дану домовленість. У письмовому коментарі на запит ЭвроПравди у штабі об'єднаного командування НАТО в Європі повідомили лише, що "зацікавлені" у контактах з російською стороною. Тепер Геттемюллер підтвердила початкову інформацію росіян, хоча заявила, що остаточне подтвердження зустрічі з'явилося вже в квітні.

"21 березня відбулася телефонна розмова між верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Кертісом Скапарротті та начальником Генштабу збройних сил РФ Валерієм Герасимовим. А днями вони підтвердили, що хочуть особисто зустрітися на третьому тижні квітня. Вважаю це дуже хорошим індикатором того, що канали комунікації працюють", - заявила замегенсека НАТО.

Роуз Геттемюллер також послалася на заяви МЗС РФ про те, що "Росія закликає НАТО до серйозного діалогу і до розблокування контактів по військовій лінії". Вона підтримала таке прагнення і підкреслила, що в Альянсі хотіли б провести зустріч Ради Росія-НАТО.

"Ми готові працювати в цьому напрямку і хотіли б, щоб наступна зустріч Ради Росія-НАТО відбулася якомога швидше", - пояснила дипломат.

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