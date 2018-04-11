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В НАТО подтвердили запланированную встречу с главой Генштаба РФ

Среда, 11 апреля 2018, 19:02
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Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер впервые подтвердила, что Альянс дал согласие на встречу главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе с начальником Генштаба вооруженных сил РФ

Об этом она заявила в интервью российскому изданию КоммерсантЪ..

Ранее о запланированной встрече сообщила российская сторона – 21 марта военное ведомство заявило, что военные руководители НАТО и РФ провели телефонные переговоры и договорились о первой своей встрече после 2014 года.

Примечательно, что в тогда в Альянсе отказывались подтверждать данную договоренность. В письменном комментарии на запрос ЕвроПравды в штабе объединенного командования сообщили лишь, что "заинтересованы" в контактах с российской стороной. Теперь , Геттемюллер подтвердила информацию россиян, хотя заявила, что окончательное подтверждение встречи появилось уже в апреле.

"21 марта состоялся телефонный разговор между верховным главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе Кертисом Скапарротти и начальником Генштаба вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. А на днях они подтвердили, что хотят лично встретиться на третьей неделе апреля. Считаю это очень хорошим индикатором того, что каналы коммуникации работают", - заявила замегенсека НАТО.

Роуз Геттемюллер также сослалась на заявления МИД РФ о том, что "Россия призывает НАТО к серьезному диалогу и разблокировке контактов по военной линии". Она поддержала такое стремление и подчеркнула, что в Альянсе хотели бы провести встречу Совета Россия-НАТО.

"Мы готовы работать в этом направлении и хотели бы, чтобы следующая встреча Совета Россия-НАТО состоялась как можно скорее", - пояснила дипломат.

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