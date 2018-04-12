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ОЗХЗ завершила розслідування отруєння Скрипалів і оприлюднить звіт

Четвер, 12 квітня 2018, 07:58
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Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХО) завершила роботу над вивченням обставин отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері та направить свій звіт у четвер всім країнам-членам.

Про це повідомило видання Evening Standard з посиланням на речника британського МЗС.

Представник міністерства повідомив, що відомство звернулось до ОЗХЗ з проханням направити звіт із висновками розслідування всім державам-членам організації.

"Це прозорий і відкритий підхід, якого ми дотримувалися з самого початку, і він різко суперечить тривалій тактиці Росії із заплутування і відволікання уваги", - сказав прес-секретар міністерства.

Очікується, що звіт буде оприлюднений у четвер опівдні за лондонським часом.

Як повідомлялось, ОЗХЗ проводила аналіз проб токсичної речовини, якою отруїли Сергія та Юлію Скрипалів.

Британська розвідка вважає, що речовина "Новічок" була виготовленана російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.

Росія заперечує причетність до отруєння родини Скрипалів у Великій Британії та стверджує, що "Новічок" на її території ніколи не виготовляли.

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