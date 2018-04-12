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ОЗХО завершила расследование отравления Скрпалей и обнародует отчет

Четверг, 12 апреля 2018, 07:58
Версия для печати Комментарии

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершила работу над изучением обстоятельств отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и направит свой отчет в четверг всем странам-членам.

Об этом сообщило издание Evening Standard со ссылкой на представителя британского МИД.

Представитель министерства сообщил, что ведомство обратилось к ОЗХО с просьбой направить отчет с выводами расследования всем государствам-членам организации.

"Это прозрачный и открытый подход, которого мы придерживались с самого начала, и он резко противоречит длительной тактике России с запутывания и отвлечения внимания", - сказал пресс-секретарь министерства.

Ожидается, что отчет будет обнародован в четверг в полдень по лондонскому времени.

Как известно, ОЗХО проводила анализ проб токсического вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено ​​на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.

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