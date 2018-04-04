Висновки ОЗХЗ щодо отруєння в Солсбері будуть відомі наступного тижня

Середа, 04 квітня 2018, 18:06

Гендиректор Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) Ахмет Узюмджу повідомив, що результати аналізу проб токсичної речовини, якою отруїли Сергія та Юлію Скрипалів, очікуються на початку наступного тижня.

Про це повідомляє Bloomberg.

ОЗХЗ у середу зустрілась за зачиненими дверима на вимогу Росії, щоб обговорити отруєння в Солсбері. Результати технічної оцінки інциденту, проведеної ОЗХЗ за запитом Британії, будуть готові наступного тижня, повідомив у своїй доповіді на зустрічі Узюмджу.

За його словами, висновки будуть направлені Великій Британії, яка хоче, щоб зі звітом ОЗХЗ ознайомились і інші країни.

Минулого тижня Росія направила в ОЗХЗ список з 13 питань щодо отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Сьогодні Москва заявила, що отримала відповідь, але зазначила, що "по суті ОЗХЗ відповіла тільки на одне питання".

ЄС наполягає, що Росія повинна співпрацювати з розслідуванням отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки, яке веде Організація із заборони хімічної зброї.