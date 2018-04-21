Німеччина: КНДР повинна зробити конкретні кроки для денуклеаризації

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас привітав заяву КНДР про припинення ядерних випробувань, проте зазначив, що тепер Пхеньян повинен здійснити конкретні кроки для денуклеаризації.

Про це повідомляє Merkur.de.

Маас назвав рішення КНДР "кроком у правильному напрямку". Разом з тим він зазначив, що для повної денуклеаризації Пхеньян повинен здійснити конкретні кроки і надати повну інформацію про свою програму ядерних і ракетних випробувань, яка б підлягала перевірці.

За словами Мааса, ця вимога відповідає очікуванням міжнародного співтовариства.

Як повідомлялось, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив, що КНДР заморозить ядерні та ракетні випробування і закриє ядерний випробувальний полігон на півночі країни.

Президент США Дональд Трамп привітав рішення КНДР, назвавши його "великим прогресом".

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Федеріка Могеріні заявила в суботу, що оголошення КНДР про припинення ядерних випробувань є позитивним кроком і закликала до "незворотньої денуклеаризації" країни.

Заява КНДР з’явилась на тлі підготовки майбутніх самітів на найвищому рівні із Південною Кореєю та США. Обидві країни тиснуть на Північну Корею з метою завершення її ядерної і ракетної програм.