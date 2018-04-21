Германия: КНДР должна предпринять конкретные шаги для денуклеаризации

Глава МИД Германии Гайко Маас приветствовал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний, однако отметил, что теперь Пхеньян должен сделать конкретные шаги для денуклеаризации.

Об этом сообщает Merkur.de.

Маас назвал решение КНДР "шагом в правильном направлении". Вместе с тем он отметил, что для полной денуклеаризации Пхеньян должен осуществить конкретные шаги и предоставить полную информацию о своей программе ядерных и ракетных испытаний, которая подлежала б проверке.

По словам Мааса, это требование соответствует ожиданиям международного сообщества.

Как сообщалось, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил, что КНДР заморозит ядерные и ракетные испытания и закроет ядерный испытательный полигон на севере страны.

Президент США Дональд Трамп приветствовал решение КНДР, назвав его "большим прогрессом".

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Могерини заявила в субботу, что объявление КНДР о прекращении ядерных испытаний является позитивным шагом и призвала к "необратимой денуклеаризации" страны.

Заявление КНДР появилось на фоне подготовки будущих саммитов на высшем уровне с Южной Кореей и США. Обе страны оказывают давление на Северную Корею с целью завершения ее ядерной и ракетной программ.