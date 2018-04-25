В Армении одна из партий объявила о выходе из правящей коалиции

Партия "Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" объявила о выходе из парламентской коалиции, где ее партнером была правящая Республиканская партия.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн".

"В Армении сложилась ситуация, которая уже несколько дней держит в напряжении все общество. Однако так не может продолжаться долго. Могут возникнуть серьезные вызовы. Мы убеждены, что сложившаяся ситуация должна разрешиться исключительно в рамках конституционности и законов. Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, мы заявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции", - заявили представители политсилы.

Депутаты считают, что армянское Национальное собрание должно избрать нового премьера, которому доверяет общество. Новый премьер, убеждены в партии, должен разрядить внутриполитическую напряженность, преодолеть политический кризис, гарантировать решение накопившихся проблем, подготовить и провести внеочередные парламентские выборы с соблюдением полноценных демократических принципов.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне многодневных акций протеста оппозиции в Ереване подал в отставку. На этой должности он пробыл меньше недели после избрания в парламенте 17 апреля.

Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал бывший топ-менеджер "Газпрома" Карен Карапетян, занимавший в правительстве Саргсяна должность первого вице-премьера.

Несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна протестующие утверждают, что их требования не выполнены, и продолжают уличные акции. Лидер протестного движения депутат Никол Пашинян объявил, что будет добиваться формирования временного правительства и внеочередных выборов.