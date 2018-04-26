Тисячі людей продовжують акції протесту у Вірменії

Тисячі прихильників опозиції у середу, 25 квітня, знову вийшли на вулиці Єревана та інших міст Вірменії.

Як повідомляє "Радио Азатутюн", люди прагнуть не допустити, як вони стверджують, продовження влади Республіканської партії Вірменії, лідер якої Серж Саргсян в понеділок пішов з поста прем'єр-міністра.

На заклик опозиційного лідера Нікола Пашиняна учасники акцій громадянської непокори сьогодні знову перекривають вулиці, мости, дороги, оголошують страйки на підприємствах і не відвідують заняття в навчальних закладах.

Наприкінці дня, о 19:00, опозиційний рух знову планує провести мітинг на площі Республіки в центрі Єревана.

Як повідомлялося, опозиційна парламентська фракція "Елк" висунула на посаду прем’єр-міністра країни кандидатуру свого голови Нікола Пашиняна.

Також стало відомо, що 1 травня у парламенті Вірменії обговорять обрання нового прем’єр-міністра, пише News.am.