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Тысячи людей продолжают акции протеста в Армении

Четверг, 26 апреля 2018, 11:31

Тысячи сторонников оппозиции в среду, 25 апреля, снова вышли на улицы Еревана и других городов Армении.

Как сообщает "Радио Азатутюн", люди стараются не допустить, как они утверждают, продолжения власти Республиканской партии Армении, лидер которой Серж Саргсян в понедельник ушел с поста премьер-министра.

На призыв оппозиционного лидера Никола Пашиняна участники акций гражданского неповиновения сегодня снова перекрывают улицы, мосты, дороги, объявляют забастовки на предприятиях и не посещают занятия в учебных заведениях.

В конце дня, в 19:00, оппозиционное движение снова планирует провести митинг на площади Республики в центре Еревана.

Как сообщалось, оппозиционная парламентская фракция "Элк" выдвинула на пост премьер-министра страны кандидатуру своего председателя Никола Пашиняна.

Также стало известно, что 1 мая в парламенте Армении обсудят избрание нового премьер-министра, пишет News.am.

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Армения
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