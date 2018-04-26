Тысячи людей продолжают акции протеста в Армении

Тысячи сторонников оппозиции в среду, 25 апреля, снова вышли на улицы Еревана и других городов Армении.

Как сообщает "Радио Азатутюн", люди стараются не допустить, как они утверждают, продолжения власти Республиканской партии Армении, лидер которой Серж Саргсян в понедельник ушел с поста премьер-министра.

На призыв оппозиционного лидера Никола Пашиняна участники акций гражданского неповиновения сегодня снова перекрывают улицы, мосты, дороги, объявляют забастовки на предприятиях и не посещают занятия в учебных заведениях.

В конце дня, в 19:00, оппозиционное движение снова планирует провести митинг на площади Республики в центре Еревана.

Как сообщалось, оппозиционная парламентская фракция "Элк" выдвинула на пост премьер-министра страны кандидатуру своего председателя Никола Пашиняна.

Также стало известно, что 1 мая в парламенте Армении обсудят избрание нового премьер-министра, пишет News.am.