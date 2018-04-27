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Лідери КНДР та Південної Кореї провели історичний саміт на кордоні






Лідери двох Корей посадили дерево: це початок "нової весни"

П'ятниця, 27 квітня 2018, 11:13

Лідери Північної та Південної Корей в рамках історичного саміту посадили символічне дерево, що має ознаменувати нову сторінку у відносинах між обома країнами.

Як відзначає BBC, церемонія була насичена символікою.

Дерево – сосну – посадили на демаркаційній лінії, яка є офіційним кордоном між двома країнами. Дерево датується 1953 роком, роком підписання Корейського військового перемир'я.

Грунт і вода, використані для посадки дерева, були взяті з обох сторін кордону та змішані.

Під час церемонії сестра Кім Чен Ина допомогла йому одягнути білі рукавиці. Він із лідером Південної Кореї разом поклали останню лопату землі. Потім Кім заявив, що до обох країн прийшла "нова весна".

 
 

Після церемонії лідер КНДР Кім Чен Ин сказав главі Південної Кореї Мун Чже Іну: "Як і сосна, я сподіваюся, ми завжди будемо зеленіти, навіть у зимовий час".

"Так, так і буде", - відповів йому Мун Чже Ін.

Як повідомлялося, лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін у п’ятницю проводять історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.

У Сеулі заявили, що лідери КНДР та Південної Кореї провели "щирі, відверті" переговори про денуклеаризацію Корейського півострова та обговорили інші питання під час їхньої зустрічі на вищому рівні.

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