Лидеры двух Корей посадили дерево: это начало "новой весны"

Лидеры Северной и Южной Корей в рамках исторического саммита посадили символическое дерево, которое должно ознаменовать новую страницу в отношениях между двумя странами.

Как отмечает BBC, церемония была насыщена символикой.

Дерево - сосну - посадили на демаркационной линии, которая является официальной границей между двумя странами. Дерево датируется 1953 годом, годом подписания Корейского военного перемирия.

Почва и вода, используемые для посадки дерева, были взяты с обеих сторон границы и смешаны.

Во время церемонии сестра Ким Чен Ына помогла ему надеть белые перчатки. Вместе с лидером Южной Кореи они вместе положили последнюю лопату земли. Затем Ким заявил, что в обе страны пришла "новая весна".

После церемонии лидер КНДР Ким Чен Ын сказал главе Южной Кореи Мун Чжэ Ину: "Как и сосна, я надеюсь, мы всегда будем зеленеть, даже зимой".

"Да, так и будет", - ответил Мун Чжэ Ин.

Как сообщалось, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в пятницу проводят историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

В Сеуле заявили, что лидеры КНДР и Южной Кореи провели "искренние, откровенные" переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова и обсудили другие вопросы во время их встречи на высшем уровне.