Юнкер: європейська політика безпеки неможлива без Росії

Євросоюзу та Росії слід відновити контакт і залишити в минулому "риторику холодної війни".

Про це заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в інтерв'ю виданню Politico.

На думку Юнкера, без Росії, яка є "великим гравцем", обговорення "повістки безпеки" для Європи є неможливим.

"Ми повинні вчитися розмовляти з російською стороною на рівних умовах. Ми, європейці, іноді думаємо, що ми — боси всього світу. Ми забуваємо, що ми — частина всесвіту. Ми втрачаємо економічну силу. Є і демографічні втрати. Ми насправді повинні прислухатися до іншої частини землі", - зазначив Юнкер.

Він додав, що Росії не подобається, коли її сприймають як регіональну державу.

"Мій друг Володимир Путін — оскільки ми дружимо вже багато років, хоча на сьогоднішній день не можна казати, що Путін - твій друг — був у свій час дуже неприємно вражений однією фразою президента Обами, коли він сказав, що Росія - це лише регіональна держава", - підкреслив Юнкер.

Нагадаємо, 28 країн вислали російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Серед країн ЄС жодним чином не "покарали" Росію Австрія, Словенія, Кіпр, Греція та Португалія.

Варто зазначити, що крім санкцій у зв'язку з анексією Криму та війною на Донбасі, деякі європарламентарі закликають ввести санкції проти близького оточення президента Росії Володимира Путіна та підприємств, пов'язаних з Кремлем.