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Туреччина видала "Росатому" ліцензію на будівництво першої АЕС у країні

Вівторок, 03 квітня 2018, 09:32
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Турецьке агентство з атомної енергії видало російській держкорпорації "Росатом" ліцензію на будівництво першого блоку АЕС "Аккую".

Про це повідомляє Reuters.

Ліцензію було видано за день до візиту президента РФ Володимира Путіна до Туреччини, де він разом з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом візьме участь у церемонії закладення фундаменту АЕС.

Проект атомної електростанції "Аккую" є частиною програми Ердогана "Бачення 2023" до сотої річниці Турецької республіки і включає чотири енергоблоки.

Станція має бути побудована в провінції Мерсін на березі Середземного моря. Вартість проекту оцінюється в 20 мільярдів доларів.

Росія і Туреччина уклали угоду про будівництво АЕС в 2010 році. Однак через інцидент в листопаді 2015 року, коли турецькі винищувачі збили російський військовий літак проект був заморожений.

Планується, що перший енергоблок АЕС буде запущений в 2023 році.

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