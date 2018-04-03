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Турция выдала "Росатому" лицензию на строительство первой АЭС в стране

Вторник, 03 апреля 2018, 09:32
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Турецкое агентство по атомной энергии издало российской госкорпорации "Росатом" лицензию на строительство первого блока АЭС "Аккую".

Об этом сообщает Reuters.

Лицензию было выдано за день до визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, где он вместе с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом примет участие в церемонии закладки фундамента АЭС.

Проект атомной электростанции "Аккую" является частью программы Эрдогана "Видение 2023" к сотой годовщине Турецкой республики и включает четыре энергоблока.

Станция должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.

Россия и Турция заключили соглашение о строительстве АЭС в 2010 году. Однако из-за инцидента в ноябре 2015 года, когда турецкие истребители сбили российский военный самолет проект был заморожен.

Планируется, что первый энергоблок АЭС будет запущен в 2023 году.

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