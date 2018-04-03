Справа Скрипаля: Британія шукає спосіб пропорційно відповісти Росії

Вівторок, 03 квітня 2018, 14:32

Британія шукає "спосіб пропорційно" відповісти на створювану Росією загрозу.

Про це у вівторок заявив представник прем'єр-міністра Британії Терези Мей після того, як відставний російський офіцер заявив, що отруєння колишнього шпигуна Скрипаля може спровокувати нову світову війну, інформує Reuters.

"Нам потрібно пропорційно реагувати на цю агресивну поведінку Росії, і це те, що ми робимо", - сказав речник Мей, коли його запитали, чи існує реальна небезпека початку війну.

У вівторок відставний генерал-лейтенант Євген Бужинський заявив у британських газетах, що наслідки атаки можуть спровокувати "останню війну в історії людства".

Як відомо, 29 країн висилали російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

У відповідь Росія оголосила про висилку дипломатів з понад двох десятків країн Заходу.

Від Великої Британії МЗС РФ вимагає протягом місяця скоротити кількість працівників у посольстві і генконсульствах в Росії до числа дипломатичних працівників РФ в Британії