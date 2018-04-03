Дело Скрипаля: Британия ищет способ пропорционально ответить России

Вторник, 03 апреля 2018, 14:32

Британия ищет способ пропорционально ответить на создаваемую Россией угрозу.

Об этом во вторник заявил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй после того, как отставной российский офицер заявил, что отравление бывшего шпиона Скрипаля может спровоцировать новую мировую войну, информирует Reuters.

"Нам нужно пропорционально реагировать на это агрессивное поведение России, и это то, что мы делаем", - сказал представитель Мэй, когда его спросили, существует ли реальная опасность начала войны.

Во вторник отставной генерал-лейтенант Евгений Бужинский заявил в британских газетах, что последствия атаки могут спровоцировать "последнюю войну в истории человечества".

Как известно, 29 стран высылали российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В ответ Россия объявила о высылке дипломатов из более двух десятков стран Запада.

От Великобритании МИД РФ требует в течение месяца сократить численность работников в посольстве и генконсульствах в России до количества дипломатических работников РФ в Великобритании