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Из-под Белого дома исчезло дерево, которое посадили Трамп и Макрон

Понедельник, 30 апреля 2018, 11:36

Дерево, подаренное президенту Дональду Трампу президентом Франции Эммануэлем Макроном, исчезло с газона Белого дома.

Как сообщает BBC, президенты посадили саженец, взятый с поля битвы Первой мировой войны во Франции на прошлой неделе.

Дерево происходит из леса Белло на северо-востоке страны, где в конце Первой мировой погибли почти 2 тысячи американских солдат. Эммануэль Макрон сказал, что это дерево будет напоминанием о "связях, которые связывают нас".

Фотограф Reuters в субботу сделал снимок желтого участка травы, где раньше посадили дерево. Саженец исчез через четыре дня после посадки.

 

Французское радио Franceinfo со ссылкой на специалистов-садоводов сообщило, что этот тип деревьев лучше высаживать осенью. Поэтому возможно "в октябре дерево вернется". Французский посол в США позже написал в Twitter, что саженец забрали на карантин.

На американском сайте по вопросам таможенной и пограничной защиты объясняется, что иностранные растения, предназначенные для выращивания, перед ввозом в США должны пройти фитосанитарную сертификацию.

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