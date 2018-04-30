ЕС хочет ввести санкции против 5 человек, ответственных за выборы в Крыму

Европейский Союз намерен заморозить активы пяти ответственных за проведение выборов президента России в аннексированом Крыму.

Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"ЕС намерен заморозить активы и запретить визы для пяти человек, которые ответственны за организацию выборов президента России в Крыму в марте. Санкции утвердят министры ЕС в середине мая", - сообщил журналист.

По его словам, они будут добавлены в список санкций, которые уже содержат 150 человек и 38 организаций.

EU is set to impose an asset freeze & visa ban on 5 people responsible for organizing the Russian presidential elex in #Crimea in March. will be confirmed by EU ministers in mid-May. they'll be added to the sanctions list already containing 150 ppl & 38 entities #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 30 квітня 2018 р.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму.

В ЕС подтвердили, что получили от Украины список причастных к организации и проведению российских президентских выборов в Крыму, и напомнили, что решение о дополнительных санкциях должны одобрить все страны-члены.