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ЕС хочет ввести санкции против 5 человек, ответственных за выборы в Крыму

Понедельник, 30 апреля 2018, 17:31

Европейский Союз намерен заморозить активы пяти ответственных за проведение выборов президента России в аннексированом Крыму.

Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"ЕС намерен заморозить активы и запретить визы для пяти человек, которые ответственны за организацию выборов президента России в Крыму в марте. Санкции утвердят министры ЕС в середине мая", - сообщил журналист.

По его словам, они будут добавлены в список санкций, которые уже содержат 150 человек и 38 организаций.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму.

В ЕС подтвердили, что получили от Украины список причастных к организации и проведению российских президентских выборов в Крыму, и напомнили, что решение о дополнительных санкциях должны одобрить все страны-члены.

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