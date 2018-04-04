Найти
АКТУАЛЬНО

Украина начала оформление электронных виз для граждан 46 стран

Госдеп предложил России заменить высланных из США дипломатов

Нидерланды предлагают продвигать закон Магнитского на уровне ЕС

Венгру, воевавшему за боевиков "ДНР", удалось избежать тюрьмы

Четыре страны планируют бойкотировать саммит ЕС-Западные Балканы из-за Косово – СМИ

В США приговорили первого человека в деле о вмешательстве России в выборы

В Европе произошел сбой в системе управления воздушным движением






Нидерланды предлагают продвигать закон Магнитского на уровне ЕС

Среда, 04 апреля 2018, 10:03
Версия для печати Комментарии

Парламент Нидерландов разрешил правительству налагать санкции на иностранцев, причастных к нарушениям прав человека или крупномасштабной коррупции, и хочет продвигать этот документ на уровне ЕС.

Соответствующее решение утвердила Палата представителей (нижняя палата парламента), сообщает NOS.

Депутат от правоцентристской партии CDA Питер Омтзигт представил предложение направить правительству Нидерландов запрос о введении санкций против иностранцев из списка Магнитского на национальном уровне и призвать ЕС к подобным мерам.

В своем выступлении Омтзигт отметил, что закон Магнитского уже действует в США, Канаде, Великобритании и странах Балтии. Запрет на поездки был введен для россиян, виновных в нарушениях прав человека. Их банковские счета были заморожены.

Парламент также просит правительство изучить вопрос о том, есть ли достаточная поддержка такого закона в Европейском Союзе.

"ЕС должен, исходя из своей политики в области прав человека, иметь возможность непосредственно наказывать людей, виновных в серьезных нарушениях, например, не давая этим людям визы в Париж или Амстердам или замораживая их активы", - сказал Омтзигт.

Если окажется, что в ЕС слишком мало поддержки закона Магнитского, то, по словам депутатов, правительство должно подготовить соответствующее законодательство на национальном уровне в Нидерландах.

Санкции против фигурантов так называемого "списка Магнитского" уже одобрили Латвия, Литва, Эстония, Канада, Великобритания и США.

В список входят 49 россиян, которым запрещен въезд в указанные страны за связи с масштабной коррупцией, отмывание денег или нарушение прав человека.

"Закон Магнитского" получил свое название по имени погибшего в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского.

Он раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн долларов из денег налогоплательщиков. Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении и был подвергнут пыткам, а затем умер в тюрьме.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:18
Украина начала оформление электронных виз для граждан 46 стран
11:08
В Италии начинаются официальные консультации по формированию правительства
10:57
Среди жителей Дании возросла поддержка членства в ЕС – опрос
10:39
Орбана критикуют, но он охраняет европейскую границу – немецкий министр
10:32
Норвегия в рамках Совета Европы выделит 3,6 млн евро для Украины
10:07
Госдеп предложил России заменить высланных из США дипломатов
10:03
Нидерланды предлагают продвигать закон Магнитского на уровне ЕС
09:37
Российские С-400 поступят в Турцию в июле 2019 года
09:21
США выделят $170 млн на военные нужды стран Балтии
08:59
Венгру, воевавшему за боевиков "ДНР", удалось избежать тюрьмы
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юрий Панченко, Сергей Сидоренко, Европейская правда

Госязык для меньшинств: как Латвия реформировала образование и помогла Киеву в споре с Будапештом

Латвия усиливает присутствие государственного языка в школах. Новый закон об образовании уже привел к протестам россиян в Латвии. Между тем латвийский опыт важен и для нас. Во-первых, он дает нам аргументы в споре с Венгрией, а во-вторых, практический опыт внедрения этих изменений будет полезен Украине...

Елена Бабакова, для Европейской правды

Обещания и реальность: Польша готовит пересмотр миграционной политики

Правительство Польши одобрило новые приоритеты миграционной политики, которая должна обеспечить польских работодателей 4 миллионами новых работников. Впрочем, приглашая мигрантов из Украины, польские власти одновременно усложняют для них процедуру легализации.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  