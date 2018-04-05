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Рада призвала мировые правительства не содействовать строительству Nord Stream-2

Четверг, 05 апреля 2018, 12:06
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Верховная рада Украины призывает иностранные парламенты, правительства и мировую бизнес-общественность не участвовать в подготовке, финансировании или лоббировании строительства газопровода "Северный поток-2".

Соответствующее постановление (№8111) об обращении Верховной рады к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода "Северный поток-2" и монополии РФ на газовых рынках мира поддержали 266 народных депутатов в четверг, передает "Інтерфакс-Україна".

Украинский парламент призывает провести консультации между правительством Украины и Европейской комиссией по недопущению строительства газопровода, согласно статье 247 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и статьей 6 Договора об учреждении Энергетического сообщества.

Народные депутаты также выступают за распространение на "Газпром" и аффилированных с ним лиц персональных и секторальных санкций, которые были введены за российскую вооруженную агрессию против Украины.

Верховная рада призывает применять регуляторные, инфраструктурные и другие меры в отношении надежного и устойчивого монопольного влияния российских предприятий на энергетических рынках Европы, Центральной Азии и Дальнего Востока.

Народные депутаты отмечают, что намерение "Газпрома" реализовать проект "Северный поток-2" станет утверждением абсолютной монополии РФ на газовом рынке Европы, а последствия реализации проекта выйдут за рамки коммерции или внутренних дел стран ЕС и приведут к энергетическому кризису, экономической и политической дестабилизации всей Европы.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

27 марта стало известно, что Германия дала разрешение на строительство спорного газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

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