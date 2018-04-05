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Британський міністр: у справі Скрипаля всі дороги ведуть до Росії

Четвер, 05 квітня 2018, 17:19
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Усі докази у справі про отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері свідчать про причетність Росії.

Про це заявив міністр з питань безпеки Великої Британії Бен Воллес, передає Вloomberg.

"Немає жодних сумнівів, що ми знайшли нервово-паралітичний газ, який був ідентифікований як виготовлений, ми переконані, в Росії, і ми вважаємо, що нервово-паралітичний газ типу "Новічок" може бути виготовлений лише державою", - сказав він.

"Ми можемо сказати, що всі дороги ведуть до Росії, ми не маємо жодних сумнівів, що за цим стоїть російська держава", - додав Воллес.

Раніше гендиректор Організації із заборони хімічної зброї повідомив, що результати аналізу проб токсичної речовини, якою отруїли Сергія та Юлію Скрипалів, очікуються на початку наступного тижня.

ЗМІ сьогодні повідомили, що британські спецслужби вважають, що змогли вирахувати місце розташування таємної російської лабораторії, де була виготовлена нервово-паралітична речовина "Новічок", якою отруїли Скрипалів. Москва заперечує звинувачення.

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