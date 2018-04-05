Британский министр: в деле Скрипаля все дороги ведут в Россию

Четверг, 05 апреля 2018, 17:19

Все доказательства по делу об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери свидетельствуют о причастности России.

Об этом заявил министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес, сообщает Вloomberg.

"Нет никаких сомнений, что мы нашли нервно-паралитический газ, который был идентифицирован как изготовленный, мы убеждены, в России, и мы считаем, что нервно-паралитический газ типа "Новичок" может быть изготовлен только государством", - сказал он.

"Мы можем сказать, что все дороги ведут в Россию, у нас нет никаких сомнений, что за этим стоит российское государство", - добавил Уоллес.

Ранее гендиректор Организации по запрещению химического оружия сообщил, что результаты анализа проб токсического вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль, ожидаются в начале следующей недели.

СМИ сегодня сообщили, что британские спецслужбы смогли вычислить местоположение тайной российской лаборатории, где было изготовлено ​​нервно-паралитический вещество "Новичок".