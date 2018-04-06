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У Росії заперечують, що зберігали "Новічок" у Саратовській області

П'ятниця, 06 квітня 2018, 12:53
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У лабораторії російського міста Шихани Саратовської області ніколи не зберігалася хімічна зброя, в тому числі нервово-паралітичний газ "Новічок".

Про це заявив колишній глава держкомісії РФ із хімічного роззброєння, представник президента РФ в Приволзькому федеральному окрузі Михайло Бабич, повідомляє "Інтерфакс".

У місті Шихани розташований філіал російського Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології (ДержНДІОХТ). Видання The Times повідомило, що, на думку британської розвідки, "Новічок" був виготовлений і зберігався саме там.

"Ця лабораторія не входила в спектр нашої роботи. Всі бази, де зберігалася хімічна зброя, відомі, Шихани до них не відносяться. У Саратовській області був об'єкт "Горний ", але не в Шиханах", - сказав Бабич, додавши, що "Горний "став першим об'єктом, де була завершена ліквідація хімічної зброї.

Тим часом раніше вчені-хіміки Леонід Рінк та Володимир Углєв, які працювали за радянських часів в Шиханах, розповіли в ЗМІ, що в цій лабораторії розроблялися і досліджувалися отруйні речовини класу "Новічок".

На сайті ДержНДІОХТу зазначено, що зараз його філіал в Шиханах займається діяльністю "в галузях, пов'язаних із забезпеченням безпеки Російської Федерації і виконанням федеральної цільової програми "Знищення запасів хімічної зброї в Російській Федерації".

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