Знайти
АКТУАЛЬНО

"Ви ще пошкодуєте": РФ і Британія обмінялися звинуваченнями в ООН

Тисячі словаків вимагали відставки глави поліції через вбивство журналіста

"Новічок", яким отруїли Скрипалів, виготовили у Саратовській області – ЗМІ

Суд Німеччини звільнив екс-лідера Каталонії під заставу

У Фінляндії чоловік вперше народив дитину

У Стамбулі загорівся багатоповерховий госпіталь

Поліція Лондона опублікувала першу заяву доньки Скрипаля після отруєння






Після отруєння Скрипаля у його будинку загинули домашні тварини – ЗМІ

П'ятниця, 06 квітня 2018, 10:24
фото
Версія для друку Коментарі

У будинку колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері, який поліція опечатала після отруєння, загинули дві морські свинки.

Про це повідомляє британський таблоїд The Mirror з посиланням на представників Міністерства охорони навколишнього середовища, продовольства і розвитку сільських регіонів.

Морські свинки, як встановили ветеринари, померли від зневоднення. Чорний персидський кіт на прізвисько Неш Ван Дрейк був знайдений живим, але перебував у стані сильного стресу.

Юлія Скрипаль з котом свого батька

Його відвезли у військову лабораторію в Портон-Дауні, щоб провести аналізи на сліди нервово-паралітичної речовини. Однак, за словами представника міністерства, тварина так страждала, що її вирішили приспати.

Останки кота і морських свинок спалили через побоювання, що вони могли бути отруєні "Новічком".

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що нервово-паралітична речовина "Новічок" була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
10:55
Британія відкрила постійну військову базу у Бахрейні
10:47
Кіпр висловить офіційний протест через нову турецьку АЕС, яку будує РФ
10:24
фото
Після отруєння Скрипаля у його будинку загинули домашні тварини – ЗМІ
10:18
Політика США щодо ІДІЛ у Сирії не змінилася – Пентагон
10:06
Меркель підтримують 57% німців, але її рейтинг продовжує знижуватися
09:56
Держдеп схвалив продаж Німеччині безпілотників Triton на суму $2,5 млрд
09:35
Гелікоптер ВМС Італії впав у Середземне море, загинув член екіпажу
09:23
"Ви ще пошкодуєте": РФ і Британія обмінялися звинуваченнями в ООН
08:56
Сенатор США: Окрім "Джавелінів", Україна отримає снайперські комплекси
08:50
фото
Тисячі словаків вимагали відставки глави поліції через вбивство журналіста
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Артьом Георганов, для Європейської правди

Маленький сербський блеф: навіщо Белграду загострення конфлікту з Косовом

Сербський виборець не хоче бачити можливий компроміс щодо Косова як чергову капітуляцію, сербам хочеться нарешті досягти чогось, діючи з рішучих позицій. Заради цього Белград посилює свою риторику і проводить військові маневри на кордонах Косова.

Дмитро Тужанський, для Європейської правди

Страх і ненависть на виборах в Угорщині: Орбан ставить усе на перемогу

Угорців почали вже не просто лякати мігрантами, а розповідати про загрозу перетворитися на меншість у власній країні, де мігранти захоплять домівки та храми і почнуть ґвалтувати прямо на вулицях. Усе це, згідно з публікаціями провладних ЗМІ, щодня відбувається у сусідніх країнах.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  