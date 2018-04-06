Після отруєння Скрипаля у його будинку загинули домашні тварини – ЗМІ

П'ятниця, 06 квітня 2018, 10:24

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У будинку колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері, який поліція опечатала після отруєння, загинули дві морські свинки.

Про це повідомляє британський таблоїд The Mirror з посиланням на представників Міністерства охорони навколишнього середовища, продовольства і розвитку сільських регіонів.

Морські свинки, як встановили ветеринари, померли від зневоднення. Чорний персидський кіт на прізвисько Неш Ван Дрейк був знайдений живим, але перебував у стані сильного стресу.

Юлія Скрипаль з котом свого батька

Його відвезли у військову лабораторію в Портон-Дауні, щоб провести аналізи на сліди нервово-паралітичної речовини. Однак, за словами представника міністерства, тварина так страждала, що її вирішили приспати.

Останки кота і морських свинок спалили через побоювання, що вони могли бути отруєні "Новічком".

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що нервово-паралітична речовина "Новічок" була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.