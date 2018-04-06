В России отрицают, что хранили "Новичок" в Саратовской области

Пятница, 06 апреля 2018, 12:53

В лаборатории российского города Шиханы Саратовской области никогда не хранилось химическое оружие, в том числе нервно-паралитический газ "Новичок".

Об этом заявил бывший глава госкомиссии РФ по химическому разоружению, представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, сообщает "Интерфакс".

В городе Шиханы расположен филиал российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТа). Издание The Times сообщило, что, по мнению британской разведки, "Новичок" был изготовлен и хранился именно там.

"Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся. В Саратовской области был объект "Горный", но не в Шиханах", - сказал Бабич, добавив, что "Горный" стал первым объектом, где была завершена ликвидация химического оружия.

Между тем ранее ученые-химики Леонид Ринк и Владимир Углев, которые работали в советское время в Шиханах, рассказали в СМИ, что в этой лаборатории разрабатывались и исследовались ядовитые вещества класса "Новичок".

На сайте ГосНИИОХТа указано, что сейчас его филиал в Шиханах занимается деятельностью "в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации и исполнением федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации".