Сергій Скрипаль вийшов із критичного стану

П'ятниця, 06 квітня 2018, 15:50

Отруєний у Великій Британії колишній російський подвійний агент Сергій Скрипаль більше не перебуває у критичному стані.

Про це повідомили у лікарні Солсбері, де перебуває Скрипаль, повідомляють британські ЗМІ.

Сергій Скрипаль "добре реагує на лікування" і стан його здоров’я "швидко покращується", повідомила медичний директор госпіталю в Солсбері Крістін Бланшард, передає Sky News.

Сергія Скрипаля разом з дочкою отруїли 4 березня у британському Солсбері, відтоді вони обоє перебувають у лікарні. Юлія Скрипаль вже не перебуває в критичному стані і опублікувала першу заяву після отруєння.

Російський телеканал "Россия 1" у програмі "60 минут" оприлюднив нібито запис телефонної розмови доньки Сергія Скрипаля Юлії з лікарні з її двоюрідною сестрою Вікторією.

У ході розмови Юлія розповіла, що "все добре, все вирішується, всі ідуть на покращення, всі живі. У тата все нормально, зараз відпочиває, спить".