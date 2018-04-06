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Сергей Скрипаль вышел из критического состояния

Пятница, 06 апреля 2018, 15:50
Версия для печати Комментарии

Отравленный в Великобритании бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии.

Об этом сообщили в больнице Солсбери, где находится Скрипаль, сообщают британские СМИ.

Сергей Скрипаль "хорошо реагирует на лечение" и состояние его здоровья "быстро улучшается", сообщила медицинский директор госпиталя в Солсбери Кристин Бланшард, передает Sky News.

Сергея Скрипаля вместе с дочерью отравили 4 марта в британском Солсбери, с тех пор они оба находятся в больнице. Юлия Скрипаль уже не находится в критическом состоянии и опубликовала первое заявление после отравления.

Российский телеканал "Россия 1" в программе "60 минут" обнародовал якобы запись телефонного разговора дочери Сергея Скрипаля Юлии из больницы с ее двоюродной сестрой Викторией.

В ходе разговора Юлия рассказала, что "все хорошо, все решается, все идут на улучшение, все живы. У папы все нормально, сейчас отдыхает, спит".

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