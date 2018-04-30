У Польщі невідомі напали на активістів, які відновлювали українські пам’ятки

Українці у Польщі просять покарати винних у спробі нападу на учасників табору товариства "Магурич", які відновлювали старе греко-католицьке кладовище у селі Стара Гута Підкарпатського воєводства.

Про це повідомляє український тижневик у Польщі "Наше слово".

Спроба нападу на табір трапилась у ніч на 29 квітня в селі Стара Гута (гміна Нароль Любачівського повіту Підкарпатського воєводства).

Нападники прибули на старий цвинтар, де розташувався табір, та погрожували його учасникам, повідомила волонтерка та викладачка д-р Ольга Соляр.

Крім іншого, викрикували: „Wyp…ać na Ukrainę" (вульгарно – „Забирайтесь в Україну"), звинувачували учасників табору у відновленні могил УПА.

На виклик приїхала поліція з Нароля. Затримали 5 осіб, усі були нетверезі.

Об’єднання українців у Польщі (ОУП) виступило з заявою, в якій висловлює надію на те, що нападників на членів табору "Магурич" буде покарано відповідно до чинного законодавства.

„Напад на табір товариства "Магурич" у селі Стара Гута вважаємо наслідком проявів ворожості та агресії до всього, що українське, які застосовують середовища крайніх правих. А також це є наслідком недостатньої реакції органів державної влади Республіки Польща на аналогічні випадки, що відбулися в Польщі за останні роки", – йдеться в заяві організації.

ОУП повідомляє, що цього року 3 червня в Перемишлі відбудеться (як і щороку) Пикулицька церковна хода. З огляду на випадки агресії щодо українців та їхніх заходів, є побоювання, що під час цієї події плануються нові провокації, зазначено в заяві.