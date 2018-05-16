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Британія про Керченський міст: ще один приклад безрозсудної поведінки РФ

Середа, 16 травня 2018, 11:13

Британський міністр у справах Європи Алан Дункан засудив відкриття Керченського мосту з Росії до Криму та підкреслив стурбованість щодо порушень прав людини на півострові.

Про це йдеться в його заяві на сайті  уряду.

"Крим є частиною України, а його анексія Росію є порушенням міжнародного права. Відкриття цього мосту є ще одним порушенням суверенітету України та ще одним прикладом російської безрозсудної поведінки. Ми продовжуємо працювати з партнерами, щоб протидіяти анексії, в тому числі шляхом підтримки надійного пакета санкцій", - йдеться у заяві.

Міністр також висловив стурбованість системними переслідуваннями національних меншин у Криму та тих, хто висловлює свою опозицію проти незаконної анексії.

"Ми знову закликаємо Росію звільнити всіх українських політичних ув'язнених, які перебувають у Криму та в Росії, і забезпечити безперешкодний доступ міжнародних органів з контролю за дотриманням прав людини на півострів", - зазначив Дункан.

Як відомо, 15 травня за участі президента РФ Владіміра Путіна відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини кримського мосту.

Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що жодна рекламна картинка щодо будівництва Керченського мосту не змінює факту протиправної окупації Криму.

В Євросоюзі заявили, що, побудувавши Керченський міст, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.

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Велика Британія
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