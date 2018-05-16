Британия про Керченский мост: еще один пример безрассудного поведения РФ

Британский министр по делам Европы Алан Дункан осудил открытия Керченского моста из России в Крым и подчеркнул обеспокоенность относительно нарушений прав человека на полуострове.

Об этом говорится в его заявлении на сайте британского правительства.

"Крым является частью Украины, а его аннексия Россией является нарушением международного права. Открытие этого моста является еще одним нарушением суверенитета Украины и еще одним примером безрассудного российского поведения. Мы продолжаем работать с партнерами, чтобы противодействовать аннексии, в том числе путем поддержки надежного пакета санкций", - говорится в заявлении.

Министр также выразил обеспокоенность системными преследованиями национальных меньшинств в Крыму и тех, кто выражает свою оппозицию против незаконной аннексии.

"Мы снова призываем Россию освободить всех украинских политических заключенных, которые находятся в Крыму и в России, и обеспечить беспрепятственный доступ международных органов по контролю за соблюдением прав человека на полуостров", - отметил Дункан.

Как известно, 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина состоялась церемония открытия автодорожной части крымского моста.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что никакая рекламная картинка по строительству Керченского моста не меняет факта противоправной оккупации Крыма.

В Евросоюзе заявили, что, построив Керченский мост, Россия еще раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины.