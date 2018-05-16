В НАТО осудили открытие крымского моста

В НАТО осудили открытия участка моста, соединяющего Россию с оккупированным Крымом.

Об этом сообщает Agence France Press со ссылкой на представителя Альянса.

"НАТО осуждает строительство и частичное открытие Керченского моста между РФ и Крымом", - заявили в Альянсе.

"Крым - это часть Украины, и этот мост представляет собой еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал представитель НАТО.

Как известно, 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина состоялась церемония открытия автодорожной части крымского моста.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что ни одна рекламная картинка о строительстве Керченского моста не меняет факта противоправной оккупации Крыма.

В Евросоюзе заявили, что, построив Керченский мост, Россия еще раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины.