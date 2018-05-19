Германия потратит на миграционную политику 78 млрд евро до 2022 года

Немецкое правительство потратит на миграционную политику 78 млрд евро до 2022 года.

Об этом сообщил министр финансов Германии Олаф Шольц, передает Deutsche Welle.

Расходы федерального бюджета составят около 70 млрд евро.

Еще 8 млрд евро, согласно с коалиционным соглашением, до 2021 года должны быть направлены из федерального бюджета власти федеральных земель и коммун для покрытия их расходов на решение задач миграционной политики. Однако распределение этих средств пока не утверждено.

Наибольшей статьей расходов в миграционной политике ФРГ является борьба с причинами миграции на родине беженцев. На эти цели требуется 31 млрд евро..

Еще 21 млрд евро необходимо будет направить на социальные выплаты беженцам.

На мероприятия по их интеграции в Германии, например, языковые курсы, запланировано 13 млрд евро, а на регистрацию вновь прибывших мигрантов и предоставление им жилья - 5,2 млрд евро.