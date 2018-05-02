ЄС закликав усі сторони у Вірменії до діалогу для формування уряду

Європейський союз заявив про підтримку Вірменії в її зусиллях із створення нового демократичного уряду і закликав всі сторони до діалогу.

Про це йдеться в заяві представника зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич.

"Вкрай важливо, щоб всі залучені сторони, включаючи правоохоронні органи і тих, хто здійснює своє право на свободу зібрань та вираження думок, уникали конфронтації і проявляли стриманість і відповідальність, як це було в останні дні", - йдеться в повідомленні.

"ЄС закликає всі зацікавлені сторони, в тому числі громадянське суспільство, до всебічного діалогу для демократичного формування нового уряду відповідно до Конституції і інтересів всіх вірмен", - відзначили в ЄС.

Нагадаємо, 1 травня парламент Вірменії не затвердив кандидатуру лідера опозиції Нікола Пашиняна на посаді прем'єр-міністра - 45 депутатів проголосували "за", 55 - "проти".

Після цього Пашинян закликав до відновлення акцій громадянської непокори.

Як відомо, Серж Саргсян пішов з поста прем'єр-міністра Вірменії 23 квітня, за кілька днів після його обрання і призначення. Він прийняв таке рішення після масових вуличних протестів, очолюваних Пашиняном.