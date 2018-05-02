ЕС призвал все стороны в Армении к диалогу для формирования правительства

Европейский союз заявил о поддержке Армении в ее усилиях по созданию нового правительства и призвал все стороны к диалогу.

Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

"Крайне важно, чтобы все вовлеченные стороны, включая правоохранительные органы и тех, кто осуществляет свое право на свободу собраний и выражения мнений, избегали конфронтации и проявляют сдержанность и ответственность, как это было в последние дни", - говорится в сообщении.

"ЕС призывает все заинтересованные стороны, в том числе гражданское общество, к всестороннему диалогу для демократического формирования нового правительства в соответствии с Конституцией и интересами всех армян", - отметили в ЕС.

Напомним, 1 мая парламент Армении не утвердил кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на посту премьер-министра – 45 депутатов проголосовали "за", 55 - "против".

После этого Пашинян призвал к возобновлению акций гражданского неповиновения.

Как известно, Серж Саргсян ушел с поста премьер-министра Армении 23 апреля, через несколько дней после его избрания и назначения. Он принял такое решение после массовых уличных протестов, возглавляемых Пашиняном.