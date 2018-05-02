Украина призывает ЕС ввести санкции против окружения Путина

Евросоюзу следует ввести персональные санкции против близкого окружения президента России Владимира Путина и предприятий, связанных с Кремлем.

Об этом заявил представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий на международной конференции "Цена российской агрессии в Украине: свидетельство похищений, пыток и убийств" в Европарламенте, передает "Укринформ".

Дипломат пояснил, что речь идет о так называемом европейском санкционном "списке Магнитского", к введению которого недавно призвала часть европарламентариев.

"Украина убеждена, что имеющиеся санкции против России создают необходимое давление для того, чтобы убедить нашего великого соседа в том, что ценности – не в том, чтобы иметь большую территорию за счет тысяч смертей украинцев. Мы глубоко убеждены, что масштабные нарушения прав человека против граждан Украины, включая похищения, пытки убийства, незаконные заключения на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму, должны иметь последствия в решениях Евросоюза", - сказал он.

Напомним, группа депутатов Европарламента (уже около 45 человек) подписала обращение к главам стран-членов ЕС, президенту Европейского совета Дональду Туску и другим руководителям ЕС с предложением ввести санкции против окружения Путина и предприятий, связанных с Кремлем.

Напомним, 6 апреля США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.